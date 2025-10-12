Bourse militaria à Vailly sur Aisne Vailly-sur-Aisne

Vailly-sur-Aisne Aisne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :
2025-10-12

A la salle omnisport Buvette et petite restauration sur place. Entrée visiteur: 2€   .

Vailly-sur-Aisne 02370 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 54 70 72 

English :

Military market in Vailly sur Aisne

German :

Militaria-Börse in Vailly sur Aisne

Italiano :

Fiera militare a Vailly sur Aisne

Espanol :

Feria militar de Vailly sur Aisne

L’événement Bourse militaria à Vailly sur Aisne Vailly-sur-Aisne a été mis à jour le 2025-10-03 par OT du Soissonnais-Valois