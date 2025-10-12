Bourse militaria à Vailly sur Aisne Vailly-sur-Aisne
Bourse militaria à Vailly sur Aisne
Vailly-sur-Aisne Aisne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-12
A la salle omnisport Buvette et petite restauration sur place. Entrée visiteur: 2€ .
Vailly-sur-Aisne 02370 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 54 70 72
English :
Military market in Vailly sur Aisne
German :
Militaria-Börse in Vailly sur Aisne
Italiano :
Fiera militare a Vailly sur Aisne
Espanol :
Feria militar de Vailly sur Aisne
