Bourse militaria Cyril military depot Cussy

Informations pratiques

Cussy

Bourse militaria

Cyril military depot 9 route du tronquay Cussy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Première édition de la Bourse militaria sur le Parking de la boutique Cyril Military Depot !

3 euro du mètre pour les exposants, entrée gratuite.

9 route du Tronquay à Cussy, à 5 min de Bayeux (sortie 38 sur la N13).

Première édition de la Bourse militaria sur le Parking de la boutique Cyril Military Depot !

3 euro du mètre pour les exposants, entrée gratuite.

9 route du Tronquay à Cussy, à 5 min de Bayeux (sortie 38 sur la N13). .

Cyril military depot 9 route du tronquay Cussy 14400 Calvados Normandie +33 6 70 62 65 41 cyrilmilitarydepot@gmail.com

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English : Bourse militaria

First edition of the Militaria Fair in the car park of the Cyril Military Depot shop!

3 euros per metre for exhibitors, free entry.

9 Route du Tronquay, Cussy, 5 minutes from Bayeux (exit 38 on the N13).

L’événement Bourse militaria Cussy a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Bayeux Intercom