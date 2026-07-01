Bourse militaria Cyril military depot Cussy
dimanche 26 juillet 2026 · Cyril military depot · Cussy
Informations pratiques
Cussy
Bourse militaria
Cyril military depot 9 route du tronquay Cussy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Première édition de la Bourse militaria sur le Parking de la boutique Cyril Military Depot !
3 euro du mètre pour les exposants, entrée gratuite.
9 route du Tronquay à Cussy, à 5 min de Bayeux (sortie 38 sur la N13).
Première édition de la Bourse militaria sur le Parking de la boutique Cyril Military Depot !
3 euro du mètre pour les exposants, entrée gratuite.
9 route du Tronquay à Cussy, à 5 min de Bayeux (sortie 38 sur la N13). .
Cyril military depot 9 route du tronquay Cussy 14400 Calvados Normandie +33 6 70 62 65 41 cyrilmilitarydepot@gmail.com
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English : Bourse militaria
First edition of the Militaria Fair in the car park of the Cyril Military Depot shop!
3 euros per metre for exhibitors, free entry.
9 Route du Tronquay, Cussy, 5 minutes from Bayeux (exit 38 on the N13).
L’événement Bourse militaria Cussy a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Bayeux Intercom
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