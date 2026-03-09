Bourse militaria

La Bazirerie Écausseville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-01 08:30:00

fin : 2026-06-02 17:30:00

Date(s) :

2026-06-01

Bourse aux antiquités militaires au Hangar à dirigeable Ecausseville

Buvette et restauration sur place. .

La Bazirerie Écausseville 50310 Manche Normandie +33 6 08 45 24 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse militaria

L’événement Bourse militaria Écausseville a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Baie du Cotentin