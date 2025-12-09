Bourse Militaria Lamotte-Beuvron

Bourse Militaria

1 Avenue de l’Hôtel de ville Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Bourse Militaria à la salle des fêtes de Lamotte-Beuvron

Décorations, insignes, livres, uniformes, documents, objets anciens.

Exposition sur la bataille de Dien Bien Phu

Buvette et casse-croûtes sur place.

Organisé par Cœur de Sologne Collections.

Plus d’informations au 02.54.88.77.52 ou au 06.41.96.23.39 .

Militaria market at the Lamotte-Beuvron village hall

