Bourse Militaria Lamotte-Beuvron
Bourse Militaria Lamotte-Beuvron dimanche 15 février 2026.
Bourse Militaria
1 Avenue de l’Hôtel de ville Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Bourse Militaria à la salle des fêtes de Lamotte-Beuvron
Bourse Militaria à la salle des fêtes de Lamotte-Beuvron
Décorations, insignes, livres, uniformes, documents, objets anciens.
Exposition sur la bataille de Dien Bien Phu
Buvette et casse-croûtes sur place.
Organisé par Cœur de Sologne Collections.
Plus d’informations au 02.54.88.77.52 ou au 06.41.96.23.39 .
1 Avenue de l’Hôtel de ville Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 77 52
English :
Militaria market at the Lamotte-Beuvron village hall
L’événement Bourse Militaria Lamotte-Beuvron a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de Tourisme Sologne Tourisme