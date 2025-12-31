Bourse militaria Torigny-les-Villes
Bourse militaria Torigny-les-Villes dimanche 22 février 2026.
Bourse militaria
Torigny-les-Villes Manche
Tarif : – –
Début : 2026-02-22 08:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Rendez-vous le 22 février prochain à Giéville pour la bourse militaria !
A partir de 8h
Restauration sur place
3€ par personne .
Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 6 08 45 24 65
English : Bourse militaria
