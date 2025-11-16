Bourse military Bletterans

Bourse military

Au fil des années, cet événement a su fidéliser un public passionné grâce à une offre unique en son genre des objets de collection

militaire allant de l’époque napoléonienne à la Seconde Guerre mondiale, proposés par une trentaine d’exposants spécialisés, venus de

toute la France.

Uniformes, casques, insignes, décorations, figurines, livres, objets de la vie militaire ou de la police et des pompiers…

Chaque stand raconte une histoire. Les visiteurs pourront acquérir des pièces rares ou simplement redécouvrir une partie de notre

patrimoine historique à travers les objets exposés.

Cette journée s’adresse aussi bien aux collectionneurs avertis qu’au grand public désireux de mieux comprendre les grandes périodes

de notre histoire, à travers des objets authentiques, chargés de sens.

Restauration sur place .

Marché couvert Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 01 72 contact.tandem71@gmail.com

