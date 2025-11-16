Bourse Military marché couvert Bletterans Dimanche 16 novembre, 08h00 – 4 €uros (uniquement sur place)

Ne manquez pas la 19ème édition… L’occasion de nourrir une passion au gré des acquisitions d’armes de collection, uniformes, casques, documents, insignes, livres, décorations, véhicules miniatures et autres petits objets sur le thème de l’armée, police et pompiers en présence d’une cinquantaine d’exposants.

.

Dimanche 16 NOVEMBRE 2025

BOURSE MILITARY

De 8h à 15h

.

Marché couvert

Rue demi-lune

39140 BLETTERANS

.

Entrée visiteurs :

– 4 €uros (uniquement sur place)

– GRATUIT pour les – 12 ans

.

PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros

Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public le dimanche de 6h à 15h.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/VIPBLETTERANS2025](https://my.weezevent.com/VIPBLETTERANS2025)

.

Organisation : TANDEM EVENTS

Infoline : 06 68 31 79 05

Renseignements : [tandem.events71@gmail.com](mailto:tandem.events71@gmail.com)

.

BUFFET – BUVETTE

.

.

Bon Salon à Tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-16T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T15:00:00.000+01:00

marché couvert Bletterans Bletterans 39140 Jura