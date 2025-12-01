Bourse minéralogique, fossiles et gemmes Espace culturel la Traverse Le Bourget-du-Lac

Bourse minéralogique, fossiles et gemmes

Espace culturel la Traverse Avenue du Lac de Constance Le Bourget-du-Lac Savoie

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans

Début : Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

2025-12-13

20ème bourse minéralogique, fossiles et gemmes.

Exposition de fossiles de l’Ardèche, nombreuses animations pour les enfants et les grands. Découverte du monde de la minéralogie grâce à nos exposants

Espace culturel la Traverse Avenue du Lac de Constance Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 87 49 98 s.dumolard73@gmail.com

English :

20th mineralogical, fossil and gem exchange.

An exhibition of fossils from the Ardèche region, with lots of activities for children and adults. Discover the world of mineralogy with our exhibitors

German :

20. Börse für Mineralogie, Fossilien und Edelsteine.

Ausstellung von Fossilien aus der Ardèche, zahlreiche Animationen für Kinder und Erwachsene. Entdecken Sie die Welt der Mineralogie dank unserer Aussteller

Italiano :

20° Borsa mineralogica, dei fossili e delle gemme.

Una mostra di fossili dell’Ardèche, con tante attività per bambini e adulti. Scoprite il mondo della mineralogia grazie ai nostri espositori

Espanol :

20ª Bolsa de mineralogía, fósiles y gemas.

Exposición de fósiles de Ardèche, con numerosas actividades para niños y adultos. Descubra el mundo de la mineralogía gracias a nuestros expositores

