BOURSE MINÉRAUX ET FOSSILES SALLE DES ASSOCIATIONS Nailloux

BOURSE MINÉRAUX ET FOSSILES

SALLE DES ASSOCIATIONS Rue Jules Ferry Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Événement annuel à Nailloux , cette bourse aux minéraux et fossiles est le grand rendez-vous estival entre les collectionneurs, le grand public et les professionnels.

L’Association Minéraux et Fossiles du Lauragais, organise pour sa neuvième édition, une bourse de vente de minéraux et fossiles, dimanche 22 mars 2026 de 10 heures à 18 heures, à la Salle des associations de Nailloux. Une dizaine d’exposants de tout Midi-Pyrénées seront présents. Les collectionneurs passionnés ou amateurs pourront découvrir minéraux, fossiles, pierres roulées mais aussi des pierres taillées.

C’est une immersion totale dans un monde fascinant, où l’émerveillement est garanti grâce à la diversité des pierres proposées sous toutes les formes et couleurs. Chaque minéral est unique et ses caractéristiques permettent d’en apprendre d’avantage sur la géologie de notre planète… .

amfl31560@gmail.com

English :

An annual event in Nailloux, this mineral and fossil bourse is a major summer rendezvous for collectors, the general public and professionals alike.

