Bourse minéraux, fossiles et bijoux artisanaux Salle des fêtes Suze-la-Rousse

Bourse minéraux, fossiles et bijoux artisanaux Salle des fêtes Suze-la-Rousse samedi 22 novembre 2025.

Bourse minéraux, fossiles et bijoux artisanaux

Salle des fêtes 117 rue du stade Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Gratuit de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Bourse minéraux, fossiles, bijoux d’artisans créateurs Parking gratuit Buvette Restauration Tombola.

.

Salle des fêtes 117 rue du stade Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 05 62 collection26@orange.fr

English :

Mineral, fossil and jewelry fair Free parking Refreshments Catering Tombola.

German :

Börse für Mineralien, Fossilien, Schmuck von Kunsthandwerkern Kostenlose Parkplätze Getränkeausschank Verpflegung Tombola.

Italiano :

Fiera di minerali, fossili e gioielli Parcheggio gratuito Bar Catering Tombola.

Espanol :

Feria de minerales, fósiles y joyas Aparcamiento gratuito Bar Catering Tómbola.

L’événement Bourse minéraux, fossiles et bijoux artisanaux Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence