Bourse minéraux, fossiles et bijoux artisanaux Salle des fêtes Suze-la-Rousse
Bourse minéraux, fossiles et bijoux artisanaux Salle des fêtes Suze-la-Rousse samedi 22 novembre 2025.
Bourse minéraux, fossiles et bijoux artisanaux
Salle des fêtes 117 rue du stade Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Gratuit de 14 ans
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-22
Bourse minéraux, fossiles, bijoux d’artisans créateurs Parking gratuit Buvette Restauration Tombola.
Salle des fêtes 117 rue du stade Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 05 62 collection26@orange.fr
English :
Mineral, fossil and jewelry fair Free parking Refreshments Catering Tombola.
German :
Börse für Mineralien, Fossilien, Schmuck von Kunsthandwerkern Kostenlose Parkplätze Getränkeausschank Verpflegung Tombola.
Italiano :
Fiera di minerali, fossili e gioielli Parcheggio gratuito Bar Catering Tombola.
Espanol :
Feria de minerales, fósiles y joyas Aparcamiento gratuito Bar Catering Tómbola.
