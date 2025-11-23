Bourse miniatures autos et trains salle polyvalente Valff Reutenbourg

Bourse miniatures autos et trains salle polyvalente Valff Reutenbourg dimanche 23 novembre 2025.

Bourse miniatures autos et trains salle polyvalente Valff Reutenbourg Dimanche 23 novembre, 09h00 entrée 3€ – gratuit pour les – de 12 ans

Bourse d’échange de miniatures autos et trains

Amateurs de miniatures Autos et Trains, rendez-vous à la salle polyvalente de VALFF le 23 novembre prochain.

Organisée par l’AMFPV (association de modélisme ferroviaire du Piémont des

Vosges) cette bourse réunira plus de 30 exposants de 9h à 16h.

Vous y trouverez des centaines de véhicules miniatures de diverses échelles, des trains miniatures et des éléments de décor ; une bourse diversifiée qui ravira les collectionneurs et les « petits et grands enfants ».

Entrée 3€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Bar et Restauration sur place. A midi repas chaud sur réservation

au 06 08 63 13 50 ou par mail : [amfpv.al@gmail.com](mailto:amfpv.al@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-23T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T16:00:00.000+01:00

1

christlocations@wanadoo.fr

salle polyvalente Valff route de Westhouse Reutenbourg 67440 Collectivité européenne d’Alsace