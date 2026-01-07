Bourse modélisme (trains, autos, figurines) rue carnot Saujon
Bourse modélisme (trains, autos, figurines) rue carnot Saujon dimanche 22 février 2026.
Bourse modélisme (trains, autos, figurines)
rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Bourse, achat et échange de miniatures et de modèles réduits.
.
rue carnot Salle Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 58 40 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exchange, purchase and exchange of miniatures and scale models.
L’événement Bourse modélisme (trains, autos, figurines) Saujon a été mis à jour le 2026-01-07 par Mairie de Saujon