Bourse modélisme (trains, autos, figurines) rue carnot Saujon

Bourse modélisme (trains, autos, figurines)

rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

2026-02-22

Bourse, achat et échange de miniatures et de modèles réduits.

rue carnot Salle Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 58 40 47

English :

Exchange, purchase and exchange of miniatures and scale models.

L’événement Bourse modélisme (trains, autos, figurines) Saujon a été mis à jour le 2026-01-07 par Mairie de Saujon