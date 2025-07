Bourse moto > Baptêmes moto Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage

Tessy-sur-Vire Route de Pont Farcy Tessy-Bocage Manche

Début : 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-20

Rendez-vous le dimanche 20 juillet prochain de 10h à 18h à Tessy-Bocage, route de Pont-Farcy !

Tessy-sur-Vire Route de Pont Farcy Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 56 30 42

English : Bourse moto > Baptêmes moto

See you on Sunday, July 20 from 10am to 6pm at Tessy-Bocage, route de Pont-Farcy!

German :

Wir treffen uns am Sonntag, den 20. Juli von 10 bis 18 Uhr in Tessy-Bocage, route de Pont-Farcy!

Italiano :

Ci vediamo domenica 20 luglio dalle 10 alle 18 a Tessy-Bocage, route de Pont-Farcy!

Espanol :

Nos vemos el domingo 20 de julio, de 10.00 a 18.00 horas, en Tessy-Bocage, route de Pont-Farcy

