BOURSE MOTO Brouilla dimanche 19 octobre 2025.

Brouilla Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Dimanche 19 octobre 2025, la place de l’école de Brouilla va vibrer au son des moteurs, des passionnés et… de la bonne bouffe !

Au programme motos, pièces détachées, expo, convivialité… et pour régaler les pilotes comme les visiteurs, ton Food Tr…

Brouilla 66620 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 14 78 42 36

English :

On Sunday, October 19, 2025, the Place de l?école in Brouilla will be alive with the sound of engines, enthusiasts and? good food!

On the program: motorcycles, spare parts, an exhibition, conviviality? and to treat riders and visitors alike, your Food Tr…

German :

Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, wird der Schulplatz in Brouilla vom Klang der Motoren, der Leidenschaft und … des guten Essens erfüllt sein!

Auf dem Programm stehen Motorräder, Ersatzteile, Ausstellungen, Geselligkeit? und um Fahrer und Besucher gleichermaßen zu verwöhnen, gibt es deinen Food Tr…

Italiano :

Domenica 19 ottobre 2025, la Place de l’école di Brouilla sarà animata dal suono dei motori, dagli appassionati e dalla buona cucina!

In programma: moto, ricambi, un’esposizione, convivialità e, per deliziare piloti e visitatori, il vostro Food Tr…

Espanol :

El domingo 19 de octubre de 2025, la Place de l’école de Brouilla vibrará con el sonido de los motores, los aficionados y… ¡la buena comida!

En el programa: motos, piezas de recambio, una exposición, convivencia… y para agasajar a motoristas y visitantes, su Food Tr…

