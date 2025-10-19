BOURSE MOTO Brouilla
BOURSE MOTO Brouilla dimanche 19 octobre 2025.
BOURSE MOTO
Brouilla Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Dimanche 19 octobre 2025, la place de l’école de Brouilla va vibrer au son des moteurs, des passionnés et… de la bonne bouffe !
Au programme motos, pièces détachées, expo, convivialité… et pour régaler les pilotes comme les visiteurs, ton Food Tr…
Brouilla 66620 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 14 78 42 36
English :
On Sunday, October 19, 2025, the Place de l?école in Brouilla will be alive with the sound of engines, enthusiasts and? good food!
On the program: motorcycles, spare parts, an exhibition, conviviality? and to treat riders and visitors alike, your Food Tr…
German :
Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, wird der Schulplatz in Brouilla vom Klang der Motoren, der Leidenschaft und … des guten Essens erfüllt sein!
Auf dem Programm stehen Motorräder, Ersatzteile, Ausstellungen, Geselligkeit? und um Fahrer und Besucher gleichermaßen zu verwöhnen, gibt es deinen Food Tr…
Italiano :
Domenica 19 ottobre 2025, la Place de l’école di Brouilla sarà animata dal suono dei motori, dagli appassionati e dalla buona cucina!
In programma: moto, ricambi, un’esposizione, convivialità e, per deliziare piloti e visitatori, il vostro Food Tr…
Espanol :
El domingo 19 de octubre de 2025, la Place de l’école de Brouilla vibrará con el sonido de los motores, los aficionados y… ¡la buena comida!
En el programa: motos, piezas de recambio, una exposición, convivencia… y para agasajar a motoristas y visitantes, su Food Tr…
L’événement BOURSE MOTO Brouilla a été mis à jour le 2025-10-08 par OTI ASPRES-THUIR