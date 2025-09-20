Bourse Multi Collections à Brissy-Hamegicourt Brissy-Hamégicourt
Brissy-Hamégicourt Aisne
Début : 2025-09-20 08:00:00
fin : 2025-09-20
La commune de Brissy-Hamégicourt vous propose une bourse multi collections le samedi 20 septembre 2025 dès 8h à la salle des fêtes.
Venez rencontrer des collectionneurs passionnés !
Vous voulez exposer ? Appelez le 07 60 43 62 40.
Installation dès 7h.
Emplacements gratuits et entrée libre.
Buvette et restauration sur place. 0 .
Brissy-Hamégicourt 02240 Aisne Hauts-de-France +33 7 60 43 62 40
