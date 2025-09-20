Bourse Multi Collections à Brissy-Hamegicourt Brissy-Hamégicourt

Bourse Multi Collections à Brissy-Hamegicourt Brissy-Hamégicourt samedi 20 septembre 2025.

Bourse Multi Collections à Brissy-Hamegicourt

Brissy-Hamégicourt Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 08:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

La commune de Brissy-Hamégicourt vous propose une bourse multi collections le samedi 20 septembre 2025 dès 8h à la salle des fêtes.

Venez rencontrer des collectionneurs passionnés !

Vous voulez exposer ? Appelez le 07 60 43 62 40.

Installation dès 7h.

Emplacements gratuits et entrée libre.

Buvette et restauration sur place. 0 .

Brissy-Hamégicourt 02240 Aisne Hauts-de-France +33 7 60 43 62 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse Multi Collections à Brissy-Hamegicourt Brissy-Hamégicourt a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois