Bourse multi-collections, Amagne

Salle des Fêtes Arthur-Rimbaud Amagne Ardennes
Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Entrée (+14 ans)
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Venez découvrir et échanger avec les collectionneurs présents monnaies, philatélie, fèves, cartes postales , télécartes, capsules, jouets anciens, livres des Ardennes , affiches, vieux papiers, journaux, disques…Organisée par l’association Bienvenue
Salle des Fêtes Arthur-Rimbaud Amagne 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 07 52
English :
Come and discover and exchange with the collectors present: coins, philately, broad beans, postcards, telecards, capsules, old toys, books from the Ardennes, posters, waste paper, newspapers, records…Organized by the Bienvenue association
