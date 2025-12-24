Bourse multi-collections, Amagne

Bourse multi-collections

Salle des Fêtes Arthur-Rimbaud Amagne Ardennes

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée (+14 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Venez découvrir et échanger avec les collectionneurs présents monnaies, philatélie, fèves, cartes postales , télécartes, capsules, jouets anciens, livres des Ardennes , affiches, vieux papiers, journaux, disques…Organisée par l’association Bienvenue

Salle des Fêtes Arthur-Rimbaud Amagne 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 07 52

English :

Come and discover and exchange with the collectors present: coins, philately, broad beans, postcards, telecards, capsules, old toys, books from the Ardennes, posters, waste paper, newspapers, records…Organized by the Bienvenue association

