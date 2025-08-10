Bourse multi-collections Salle municipale Erquy

Bourse multi-collections

Salle municipale 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-10 09:00:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

2025-08-10

Bourse de collectionneurs (capsules de champagne, monnaies, timbres , cartes postales, etc…). Journée organisée par le Club rhoegineen .

Pour les exposants inscription par téléphone. .

Salle municipale 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 07 29 89

