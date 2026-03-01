Bourse multi-collections Salle municipale Erquy
Bourse multi-collections Salle municipale Erquy dimanche 29 mars 2026.
Bourse multi-collections
Salle municipale 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Placomusophilie, numismatique, cartophilie, philatelie, fabophilie.
Pour les exposants inscription par téléphone auprès du Club Rhoegineen. .
Salle municipale 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 07 29 89
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English :
L’événement Bourse multi-collections Erquy a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor