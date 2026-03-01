Bourse multi-collections Salle municipale Erquy

Bourse multi-collections

Salle municipale 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Placomusophilie, numismatique, cartophilie, philatelie, fabophilie.

Pour les exposants inscription par téléphone auprès du Club Rhoegineen. .

Salle municipale 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 07 29 89

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English :

L’événement Bourse multi-collections Erquy a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor