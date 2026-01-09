Bourse multi-collections et fête du timbre à Laon Laon

Bourse multi-collections et fête du timbre à Laon

6 Rue du Bois de Breuil Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Cette année, la Fête du Timbre prend la tangente en mettant en avant la thématique des jongleurs et acrobates !

La Fête du Timbre est l’occasion de participer entre amis ou en famille à un moment festif et de découvrir, aux côtés de collectionneurs avertis dans le cadre de la bourse multi collection, l’univers passionnant de la philatélie.

Un week-end organisé par la Fédération Française des Associations Philatéliques, avec le concours du Groupe Philatélique du Laonnois…

Moins de 50 exposants

A l’occasion sera émis un cachet spécial de la Poste…

RV dans le gymnase de l’école de Breuil de 9h à 17h !

6 Rue du Bois de Breuil Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 47 94 50 74

English :

This year, the Fête du Timbre goes off on a tangent, featuring jugglers and acrobats!

The Fête du Timbre is an opportunity to take part in a festive event with friends and family, and to discover the fascinating world of philately alongside experienced collectors at the multi-collection bourse.

A weekend organized by the Fédération Française des Associations Philatéliques, in conjunction with the Groupe Philatélique du Laonnois…

Fewer than 50 exhibitors

A special postmark will be issued for the occasion?

See you in the Breuil school gymnasium from 9am to 5pm!

