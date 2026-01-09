Bourse multi-collections et fête du timbre à Laon Laon
Bourse multi-collections et fête du timbre à Laon Laon samedi 7 mars 2026.
Bourse multi-collections et fête du timbre à Laon
6 Rue du Bois de Breuil Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-07 2026-03-08
Cette année, la Fête du Timbre prend la tangente en mettant en avant la thématique des jongleurs et acrobates !
La Fête du Timbre est l’occasion de participer entre amis ou en famille à un moment festif et de découvrir, aux côtés de collectionneurs avertis dans le cadre de la bourse multi collection, l’univers passionnant de la philatélie.
Un week-end organisé par la Fédération Française des Associations Philatéliques, avec le concours du Groupe Philatélique du Laonnois…
Moins de 50 exposants
A l’occasion sera émis un cachet spécial de la Poste…
RV dans le gymnase de l’école de Breuil de 9h à 17h !
6 Rue du Bois de Breuil Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 47 94 50 74
English :
This year, the Fête du Timbre goes off on a tangent, featuring jugglers and acrobats!
The Fête du Timbre is an opportunity to take part in a festive event with friends and family, and to discover the fascinating world of philately alongside experienced collectors at the multi-collection bourse.
A weekend organized by the Fédération Française des Associations Philatéliques, in conjunction with the Groupe Philatélique du Laonnois…
Fewer than 50 exhibitors
A special postmark will be issued for the occasion?
See you in the Breuil school gymnasium from 9am to 5pm!
