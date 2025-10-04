Bourse Multi collections Centre socioculturel Gannat
Bourse Multi collections Centre socioculturel Gannat samedi 4 octobre 2025.
Bourse Multi collections
Centre socioculturel Allée des Tilleuls Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 08:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Bourse multi collections. Timbres; cartes postales; vieux papiers; voitures miniatures; muselets …..ect
Centre socioculturel Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 01 77 93 piret.christian@orange.fr
English :
Multi-collection fair. Stamps; postcards; old papers; miniature cars; wirehoods …..ect
German :
Börse für verschiedene Sammlungen. Briefmarken, Postkarten, alte Papiere, Modellautos, Schnauzen …..ect
Italiano :
Fiera multi-collezione. Francobolli; cartoline; carte antiche; auto in miniatura; filodiffusione ….
Espanol :
Feria multicolección. Sellos; postales; papeles antiguos; coches en miniatura; wirehoods ….
