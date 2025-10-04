Bourse Multi collections Centre socioculturel Gannat

Bourse Multi collections Centre socioculturel Gannat samedi 4 octobre 2025.

Bourse Multi collections

Centre socioculturel Allée des Tilleuls Gannat Allier

Début : 2025-10-04 08:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

Bourse multi collections. Timbres; cartes postales; vieux papiers; voitures miniatures; muselets …..ect
Centre socioculturel Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 01 77 93  piret.christian@orange.fr

English :

Multi-collection fair. Stamps; postcards; old papers; miniature cars; wirehoods …..ect

German :

Börse für verschiedene Sammlungen. Briefmarken, Postkarten, alte Papiere, Modellautos, Schnauzen …..ect

Italiano :

Fiera multi-collezione. Francobolli; cartoline; carte antiche; auto in miniatura; filodiffusione ….

Espanol :

Feria multicolección. Sellos; postales; papeles antiguos; coches en miniatura; wirehoods ….

L’événement Bourse Multi collections Gannat a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme Val de Sioule