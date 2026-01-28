Bourse multi-collections Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Bourse multi-collections

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente

Début : 2026-02-28 08:30:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-02-28

Les clubs philatéliques charentais organisent leur 11ème bourse multi collections timbres, cartes postales, monnaies, cartes pokemon, bd, militaria, fèves, etc…

Restauration par foodtruck, parking auto et entrées gratuites

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 13 22 66

English : Multi-collections market

The Charente philatelic clubs are organizing their 11th multi-collection bourse: stamps, postcards, coins, Pokemon cards, comics, militaria, broad beans, etc…

Foodtruck catering, car parking and free admission.

