Bourse multi-collections Auditorium Salle des fêtes Jarnac samedi 28 février 2026.
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente
Début : 2026-02-28 08:30:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
2026-02-28
Les clubs philatéliques charentais organisent leur 11ème bourse multi collections timbres, cartes postales, monnaies, cartes pokemon, bd, militaria, fèves, etc…
Restauration par foodtruck, parking auto et entrées gratuites
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 13 22 66
English : Multi-collections market
The Charente philatelic clubs are organizing their 11th multi-collection bourse: stamps, postcards, coins, Pokemon cards, comics, militaria, broad beans, etc…
Foodtruck catering, car parking and free admission.
