Bourse Multi collections Salle Saint-Vincent Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Bourse Multi collections

Salle Saint-Vincent 4 Quai Turgot Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Bourse multi collections organisée par le Cercle de la Fontaine d’Argent et GPM (vente, échanges).

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Salle Saint-Vincent 4 Quai Turgot Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 98 81 89

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English :

Multi-collection fair organized by Cercle de la Fontaine d’Argent and GPM (sales, exchanges).

L’événement Bourse Multi collections Montluçon a été mis à jour le 2026-09-07 par Montluçon Tourisme