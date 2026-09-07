Bourse Multi collections Salle Saint-Vincent Montluçon
samedi 17 octobre 2026 · Salle Saint-Vincent · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Bourse Multi collections
Salle Saint-Vincent 4 Quai Turgot Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Bourse multi collections organisée par le Cercle de la Fontaine d’Argent et GPM (vente, échanges).
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Salle Saint-Vincent 4 Quai Turgot Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 98 81 89
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English :
Multi-collection fair organized by Cercle de la Fontaine d’Argent and GPM (sales, exchanges).
L’événement Bourse Multi collections Montluçon a été mis à jour le 2026-09-07 par Montluçon Tourisme
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