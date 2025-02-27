Bourse multi-collections Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial
Bourse multi-collections Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial dimanche 22 février 2026.
Bourse multi-collections
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-22 06:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
2026-02-22
Certains exposants et collectionneurs viennent de très loin afin de présenter des objets de qualité la réputation de l’accueil et de l’organisation du club de basket ont dépassés les frontières de la Saône et Loire, venez nombreux et vous pourrez également vous restaurer et profiter des joies de la convivialité. .
Centre Associatif Parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 49 06 84
