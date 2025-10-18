Bourse multi collections Philatélique et multi collections de Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle

Bourse multi collections Philatélique et multi collections de Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle samedi 18 octobre 2025.

Place Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Venez participer à la bourse multi collections organisée par l’association philatélique et multi collections de Morcenx-la-Nouvelle.

Place Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 30 84 65

English : Bourse multi collections Philatélique et multi collections de Morcenx-la-Nouvelle

Come and take part in the multi-collection bourse organized by the Morcenx-la-Nouvelle philatelic and multi-collection association.

German : Bourse multi collections Philatélique et multi collections de Morcenx-la-Nouvelle

Nehmen Sie an der Multi-Sammlungsbörse teil, die von der Association phililatélique et multi collections de Morcenx-la-Nouvelle organisiert wird.

Italiano :

Venite a partecipare alla mostra multi-collezione organizzata dall’Associazione filatelica e multi-collezione di Morcenx-la-Nouvelle.

Espanol : Bourse multi collections Philatélique et multi collections de Morcenx-la-Nouvelle

Venga y participe en la bolsa multicolección organizada por la asociación filatélica y multicolección de Morcenx-la-Nouvelle.

