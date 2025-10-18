Bourse multi collections Philatélique et multi collections de Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle
Place Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-18
Venez participer à la bourse multi collections organisée par l’association philatélique et multi collections de Morcenx-la-Nouvelle.
English : Bourse multi collections Philatélique et multi collections de Morcenx-la-Nouvelle
Come and take part in the multi-collection bourse organized by the Morcenx-la-Nouvelle philatelic and multi-collection association.
German : Bourse multi collections Philatélique et multi collections de Morcenx-la-Nouvelle
Nehmen Sie an der Multi-Sammlungsbörse teil, die von der Association phililatélique et multi collections de Morcenx-la-Nouvelle organisiert wird.
Italiano :
Venite a partecipare alla mostra multi-collezione organizzata dall’Associazione filatelica e multi-collezione di Morcenx-la-Nouvelle.
Espanol : Bourse multi collections Philatélique et multi collections de Morcenx-la-Nouvelle
Venga y participe en la bolsa multicolección organizada por la asociación filatélica y multicolección de Morcenx-la-Nouvelle.
L’événement Bourse multi collections Philatélique et multi collections de Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Morcenx