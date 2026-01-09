Bourse multi-collections Salle Pierre Perronnet (salle des fêtes) Saint-Léger-des-Vignes

Bourse multi-collections

Salle Pierre Perronnet (salle des fêtes) 84, route nationale Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Le Cercle Philatélique de Decize Saint-Léger-des-Vignes organise une bourse multi-collections (timbres, cartes postales etc.) toute la journée où les collectionneurs trouveront sans nul doute leur bonheur !

Sur place, buvette, tombola et vente de la carte postale de l’année (tableau de Michel Perrot)

Entrée gratuite .

