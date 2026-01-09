Bourse multi-collections Salle Pierre Perronnet (salle des fêtes) Saint-Léger-des-Vignes
Bourse multi-collections Salle Pierre Perronnet (salle des fêtes) Saint-Léger-des-Vignes dimanche 8 février 2026.
Bourse multi-collections
Salle Pierre Perronnet (salle des fêtes) 84, route nationale Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Le Cercle Philatélique de Decize Saint-Léger-des-Vignes organise une bourse multi-collections (timbres, cartes postales etc.) toute la journée où les collectionneurs trouveront sans nul doute leur bonheur !
Sur place, buvette, tombola et vente de la carte postale de l’année (tableau de Michel Perrot)
Entrée gratuite .
