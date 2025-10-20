Bourse Multi Collections Salle des Ozières Yzeure

Bourse Multi Collections

Salle des Ozières Chemin des Ozières Yzeure Allier

Début : 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-22

Bourse Multi-collections (Cartes postales, timbres, vieux papiers, monnaies, livres, muselets, disques, fèves, etc…)

Salle des Ozières Chemin des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 21 75 58

Multi-collections market (postcards, stamps, old papers, coins, books, corsets, records, broad beans, etc.)

L’événement Bourse Multi Collections Yzeure a été mis à jour le 2025-10-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région