Bourse multicollection La Ferté-Vidame

Bourse multicollection

Bourse multicollection La Ferté-Vidame dimanche 16 novembre 2025.

Bourse multicollection

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 08:30:00
fin : 2025-11-16 17:30:00

Date(s) :
2025-11-16

L’association CORT propose une bourse multicollection. Pour les exposants 6 € le mètre linéaire.
La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 41 22 64 29  cort.fertevidame@gmail.com

English :

The CORT association proposes a multicollection bourse. For exhibitors: 6? per linear metre.

German :

Der Verein CORT bietet eine Multisammlungsbörse an. Für Aussteller 6 ? der laufende Meter.

Italiano :

L’associazione CORT organizza una fiera multi-collezione. Gli espositori pagano 6? al metro lineare.

Espanol :

La asociación CORT organiza una feria multicolección. Los expositores pagan 6? por metro lineal.

