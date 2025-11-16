Bourse multicollection La Ferté-Vidame
Bourse multicollection La Ferté-Vidame dimanche 16 novembre 2025.
Bourse multicollection
La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 08:30:00
fin : 2025-11-16 17:30:00
Date(s) :
2025-11-16
L’association CORT propose une bourse multicollection. Pour les exposants 6 € le mètre linéaire.
La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 41 22 64 29 cort.fertevidame@gmail.com
English :
The CORT association proposes a multicollection bourse. For exhibitors: 6? per linear metre.
German :
Der Verein CORT bietet eine Multisammlungsbörse an. Für Aussteller 6 ? der laufende Meter.
Italiano :
L’associazione CORT organizza una fiera multi-collezione. Gli espositori pagano 6? al metro lineare.
Espanol :
La asociación CORT organiza una feria multicolección. Los expositores pagan 6? por metro lineal.
