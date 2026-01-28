Bourse multicollection Le Blanc
Bourse multicollection Le Blanc dimanche 29 mars 2026.
Bourse multicollection
Place de la libération Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Bourse ouverte aux amateurs et professionnels.
Seront proposés timbres, cartes postales, capsules champagne, fèves, monnaies et autres .
Place de la libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 87 74 15
English :
Exchange open to amateurs and professionals.
L’événement Bourse multicollection Le Blanc a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Brenne