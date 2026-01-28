Bourse multicollection Le Blanc

Bourse multicollection

Place de la libération Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Bourse ouverte aux amateurs et professionnels.

Seront proposés timbres, cartes postales, capsules champagne, fèves, monnaies et autres .

Place de la libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 87 74 15

English :

Exchange open to amateurs and professionals.

