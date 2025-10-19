Bourse multicollections à Saint André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac

Bourse multicollections à Saint André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac dimanche 19 octobre 2025.

Bourse multicollections à Saint André de Cubzac

Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

La Bourse des collectionneurs se déroulera le dimanche 19 octobre 2025 de 8h30 à 17h dans la salle du Champ de Foire. 41ème bouse multicollections organisée par le Cercle Philatélique du Cubzaguais, l’entrée est gratuite et 1 billet de tombola est distribué à chaque visiteur avec comme lots 6 bons d’achat à utiliser exclusivement auprès des exposants présents le jour même. .

Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 28 13 61 standre.philatelie@gmail.com

English : Bourse multicollections à Saint André de Cubzac

German : Bourse multicollections à Saint André de Cubzac

Italiano :

Espanol : Bourse multicollections à Saint André de Cubzac

L’événement Bourse multicollections à Saint André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2025-09-16 par Bourg Cubzaguais Tourisme