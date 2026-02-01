Bourse Multicollections Espace Culturel du Clouzy Longeville-sur-Mer
Bourse Multicollections Espace Culturel du Clouzy Longeville-sur-Mer dimanche 22 février 2026.
Bourse Multicollections
Espace Culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
Date(s) :
2026-02-22
.
Espace Culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 71 79 01 87 patricepelaingre@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bourse Multicollections Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral