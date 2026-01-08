Bourse multicollections Rue de la Libération Plouasne

Bourse multicollections

Rue de la Libération Ancienne salle des fêtes Plouasne Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 16:00:00



2026-02-01

Organisé par le club des multi collectionneurs de Plouasne.

Timbres poste, fèves, cartes postales, muselets de champagne, minéraux, parfums, coquillages…

Achat-vente-échange .

Rue de la Libération Ancienne salle des fêtes Plouasne 22830 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 04 57 59

