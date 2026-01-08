Bourse multicollections Rue de la Libération Plouasne
Rue de la Libération Ancienne salle des fêtes Plouasne Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-01 16:00:00
Organisé par le club des multi collectionneurs de Plouasne.
Timbres poste, fèves, cartes postales, muselets de champagne, minéraux, parfums, coquillages…
Achat-vente-échange .
Rue de la Libération Ancienne salle des fêtes Plouasne 22830 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 04 57 59
English :
