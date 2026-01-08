Bourse multicollections Rue de la Libération Plouasne

Bourse multicollections Rue de la Libération Plouasne dimanche 1 février 2026.

Rue de la Libération Ancienne salle des fêtes Plouasne Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-01 16:00:00

2026-02-01

Organisé par le club des multi collectionneurs de Plouasne.
Timbres poste, fèves, cartes postales, muselets de champagne, minéraux, parfums, coquillages…
Achat-vente-échange   .

+33 6 16 04 57 59 

