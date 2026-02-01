Bourse multicollections Salle de l’Arsenal Toul
Bourse multicollections Salle de l’Arsenal Toul samedi 28 février 2026.
Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
2026-02-28 2026-03-01
80 exposants, grande diversité (cartes postales, numismatique, philatélie, capsules, etc)
Repas complet à 17€ le midi
Tombola ticket 1€ (2 tirages par jours à 11h et 16h)Tout public
Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 61 44 70 62
80 exhibitors, great diversity (postcards, numismatics, philately, capsules, etc.)
Full lunch at 17?
Tombola 1? ticket (2 draws per day at 11am and 4pm)
L’événement Bourse multicollections Toul a été mis à jour le 2026-01-20 par MT TERRES TOULOISES