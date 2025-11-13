Bourse nationale multicollection Châteauroux

Bourse nationale multicollection

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Des exposants venus de toute la France pour avoir le plaisir de débuter ou compléter sa collection grâce à une grande diversité de stands.

Cartes postales, vieux papiers, philatélie, livres, fèves, disques, BD, monnaies, figurines, capsules, insignes, jouets anciens… parkings gratuits, salle accessible aux personnes à mobilité réduite et buvette/petite restauration sur place. .

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 33 75

English :

With exhibitors from all over France, you’ll have the pleasure of starting or completing your collection thanks to a wide variety of stands.

German :

Aussteller aus ganz Frankreich, die das Vergnügen haben, ihre Sammlung dank einer großen Vielfalt an Ständen zu beginnen oder zu vervollständigen.

Italiano :

Espositori provenienti da tutta la Francia saranno a disposizione per aiutarvi a iniziare o completare la vostra collezione, grazie a un’ampia gamma di stand.

Espanol :

Expositores de toda Francia estarán a su disposición para ayudarle a iniciar o completar su colección, gracias a una amplia gama de stands.

