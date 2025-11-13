Bourse nationale multicollection Châteauroux
Bourse nationale multicollection Châteauroux samedi 28 février 2026.
Bourse nationale multicollection
Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-28
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28
Des exposants venus de toute la France pour avoir le plaisir de débuter ou compléter sa collection grâce à une grande diversité de stands.
Cartes postales, vieux papiers, philatélie, livres, fèves, disques, BD, monnaies, figurines, capsules, insignes, jouets anciens… parkings gratuits, salle accessible aux personnes à mobilité réduite et buvette/petite restauration sur place. .
Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 33 75
English :
With exhibitors from all over France, you’ll have the pleasure of starting or completing your collection thanks to a wide variety of stands.
German :
Aussteller aus ganz Frankreich, die das Vergnügen haben, ihre Sammlung dank einer großen Vielfalt an Ständen zu beginnen oder zu vervollständigen.
Italiano :
Espositori provenienti da tutta la Francia saranno a disposizione per aiutarvi a iniziare o completare la vostra collezione, grazie a un’ampia gamma di stand.
Espanol :
Expositores de toda Francia estarán a su disposición para ayudarle a iniciar o completar su colección, gracias a una amplia gama de stands.
L’événement Bourse nationale multicollection Châteauroux a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme