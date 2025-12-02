Bourse ‘O’ Pop Chartres

Bourse ‘O’ Pop

L’expérience Bourse ‘O’ Pop arrive en France ! Après le succès retentissant de nos éditions à Bruxelles et Eindhoven, Bourse ‘O’ Pop, le rendez-vous incontournable des collectionneurs, passionnés et curieux se déroulera à Chartres le 15 mars 2026.

Née à Bruxelles en 2017, La Bourse ‘O’ Pop a rapidement conquis le cœur des amateurs de Funko avec son concept unique alliant bourse de collectionneurs, et rencontres. L’édition bruxelloise a accueilli près de 1000 visiteurs lors de sa dernière édition. Que vous soyez collectionneur chevronné, amateur curieux ou simple visiteur en quête de découvertes, la Bourse ‘O’ Pop de Chartres vous promet une expérience inoubliable. Ce qui vous attend des milliers de pops, allant de la plus rare à la plus commune des pops à gagner, grâce à notre tombola gratuite (une entrée = une chance de gagner) des rencontres entre passionnés de Funko ! 12 .

The Bourse ‘O’ Pop experience comes to France! Following the resounding success of our editions in Brussels and Eindhoven, Bourse ‘O’ Pop, the unmissable event for collectors, enthusiasts and the curious, will take place in Chartres on March 15, 2026.

