Bourse Petite Enfance à Chauray Chauray

66 Rue Victor Chauray Deux-Sèvres
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2025-11-09
L’association des assistantes maternelles agréées de Chauray LES NIDS D’ANGES organise sa 7ème Bourse Petite Enfance le dimanche 9 novembre 2025 de 9h à 13h à la salle des Fêtes de Chauray.
Vente de jeux, jouets, puériculture et vêtements 0-10 ans.
Buvette, gâteaux et crêpes, tombola. .
66 Rue Victor Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lesnidsdanges79@gmail.com
