Bourse Petite Enfance à Chauray

66 Rue Victor Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

L’association des assistantes maternelles agréées de Chauray LES NIDS D’ANGES organise sa 7ème Bourse Petite Enfance le dimanche 9 novembre 2025 de 9h à 13h à la salle des Fêtes de Chauray.

Vente de jeux, jouets, puériculture et vêtements 0-10 ans.

Buvette, gâteaux et crêpes, tombola. .

66 Rue Victor Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lesnidsdanges79@gmail.com

English : Bourse Petite Enfance à Chauray

German : Bourse Petite Enfance à Chauray

Italiano :

Espanol : Bourse Petite Enfance à Chauray

L’événement Bourse Petite Enfance à Chauray Chauray a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Niort Marais Poitevin