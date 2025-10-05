Bourse petite enfance et vide dressing Huttenheim
rue de la forêt Huttenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 13:00:00
2025-10-05
Faite le vide, ou le plein de vêtements!
Bourse petite enfance (vente de jouets/ vêtements et matériel de puériculture pour enfants de 0 à 14 ans)
Vide-dressing (vêtements femmes, hommes, chaussures et accessoires)
Emplacement payant Entrée libre Petite restauration Paiement CB possible.
Feuille d’inscription et règlement sur www.csca-huttenheim.com/videdressing .
rue de la forêt Huttenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 06 13 93 david.schneiderlin@orange.fr
English :
Clear out, or fill up on clothes!
German :
Leeren Sie sich oder füllen Sie sich mit Kleidung!
Italiano :
Liberatevi o fate il pieno di vestiti!
Espanol :
Vacíe o llénese de ropa
