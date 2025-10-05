Bourse petite enfance et vide dressing Huttenheim

Bourse petite enfance et vide dressing Huttenheim dimanche 5 octobre 2025.

Bourse petite enfance et vide dressing

rue de la forêt Huttenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 13:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Faite le vide, ou le plein de vêtements!

Bourse petite enfance (vente de jouets/ vêtements et matériel de puériculture pour enfants de 0 à 14 ans)

Vide-dressing (vêtements femmes, hommes, chaussures et accessoires)

Emplacement payant Entrée libre Petite restauration Paiement CB possible.

Feuille d’inscription et règlement sur www.csca-huttenheim.com/videdressing .

rue de la forêt Huttenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 06 13 93 david.schneiderlin@orange.fr

English :

Clear out, or fill up on clothes!

German :

Leeren Sie sich oder füllen Sie sich mit Kleidung!

Italiano :

Liberatevi o fate il pieno di vestiti!

Espanol :

Vacíe o llénese de ropa

L’événement Bourse petite enfance et vide dressing Huttenheim a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme du Grand Ried