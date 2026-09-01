Informations pratiques

Fouchy

Bourse petite enfance

20 rue Principale Fouchy Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vous aimez chiner ? Ne manquez pas cette bourse où vous pourrez retrouver des articles destinés aux plus jeunes jouets, vêtements, puériculture, livres …

Réservation possible de la table en intérieur ou de la table en extérieur. .

20 rue Principale Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 11 76 94 boursefouchy@gmail.com

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English :

L’événement Bourse petite enfance Fouchy a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé