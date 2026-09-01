UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fouchy

Bourse petite enfance Fouchy

dimanche 20 septembre 2026 · Fouchy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
20 rue Principale
Ville
67220 Fouchy
Département
Bas-Rhin
Tarif

Fouchy

Bourse petite enfance

20 rue Principale Fouchy Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Vous aimez chiner ? Ne manquez pas cette bourse où vous pourrez retrouver des articles destinés aux plus jeunes jouets, vêtements, puériculture, livres …

Réservation possible de la table en intérieur ou de la table en extérieur.   .

20 rue Principale Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 11 76 94  boursefouchy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bourse petite enfance Fouchy a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

À voir aussi à Fouchy (Bas-Rhin)