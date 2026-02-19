BOURSE PETITE ENFANCE

La Primaube Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

SAM. 7 MARS 10h00/17h00 Espace St-Exupéry de la Primaube

SAM. 7 MARS 10h00/17h00 Espace St-Exupéry de la Primaube

Dépôt des objets le mercredi 4 mars de 9h00 à 19h00 (droit de dépôt 3€ + 10% des ventes)

Plus d’information au 05.65.47.96.14 .

La Primaube Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SATUR. mARCH 7 10h00/17h00 Espace St-Exupéry de la Primaube

L’événement BOURSE PETITE ENFANCE Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-02-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)