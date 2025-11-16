Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse Petite Enfance Montrozier

Bourse Petite Enfance

Bourse Petite Enfance Montrozier dimanche 16 novembre 2025.

Bourse Petite Enfance

Montrozier Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-16
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-16

Une occasion de faire de belles affaires !
Vente de jouets, vêtements et puériculture… Buvette et restauration sur place   .

Montrozier 12630 Aveyron Occitanie   ape.gages@gmail.com

English :

It’s a great opportunity to score some bargains!

German :

Eine Gelegenheit, tolle Schnäppchen zu machen!

Italiano :

È un’ottima occasione per fare qualche affare!

Espanol :

Es una gran oportunidad para hacerse con algunas gangas

L’événement Bourse Petite Enfance Montrozier a été mis à jour le 2025-10-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)