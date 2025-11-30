Bourse petite enfance Saint-Christophe-Vallon
Bourse petite enfance Saint-Christophe-Vallon dimanche 30 novembre 2025.
Bourse petite enfance
Saint-Christophe-Vallon Aveyron


Début : Dimanche 2025-11-30
fin : 2025-11-30

2025-11-30
Bourse aux jouets, vêtements et puériculture le dimanche 30 novembre de 8h30 à 16h30, à la salle de fêtes de Saint-Christophe.
Evènement organisé par l’APE de l’école publique Arc en ciel.
Entrée gratuite.
Vente de gâteaux , crèpes et boissons sur place.
8€ la table de 2.20m/0.75m.
6€ le panier repas.
Réservation jusqu’au 14/11/2024 au 06 32 53 81 84. .
Saint-Christophe-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 32 53 81 84 apestchristophe.ecolearcenciel@gmail.com
English :
Toy, clothing and childcare market on Sunday November 30 from 8.30am to 4.30pm, at the Saint-Christophe village hall.
German :
Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege am Sonntag, den 30. November, von 8:30 bis 16:30 Uhr im Festsaal von Saint-Christophe.
Italiano :
Mercatino di giocattoli, abbigliamento e articoli per l’infanzia domenica 30 novembre dalle 8.30 alle 16.30, presso la sala del villaggio di Saint-Christophe.
Espanol :
Mercadillo de juguetes, ropa y puericultura el domingo 30 de noviembre de 8.30 a 16.30 h, en el ayuntamiento de Saint-Christophe.
