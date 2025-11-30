Bourse petite enfance Saint-Christophe-Vallon

Bourse petite enfance Saint-Christophe-Vallon dimanche 30 novembre 2025.

Bourse petite enfance

Saint-Christophe-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture le dimanche 30 novembre de 8h30 à 16h30, à la salle de fêtes de Saint-Christophe.

Evènement organisé par l’APE de l’école publique Arc en ciel.

Entrée gratuite.

Vente de gâteaux , crèpes et boissons sur place.

8€ la table de 2.20m/0.75m.

6€ le panier repas.

Réservation jusqu’au 14/11/2024 au 06 32 53 81 84. .

Saint-Christophe-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 32 53 81 84 apestchristophe.ecolearcenciel@gmail.com

English :

Toy, clothing and childcare market on Sunday November 30 from 8.30am to 4.30pm, at the Saint-Christophe village hall.

German :

Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege am Sonntag, den 30. November, von 8:30 bis 16:30 Uhr im Festsaal von Saint-Christophe.

Italiano :

Mercatino di giocattoli, abbigliamento e articoli per l’infanzia domenica 30 novembre dalle 8.30 alle 16.30, presso la sala del villaggio di Saint-Christophe.

Espanol :

Mercadillo de juguetes, ropa y puericultura el domingo 30 de noviembre de 8.30 a 16.30 h, en el ayuntamiento de Saint-Christophe.

L’événement Bourse petite enfance Saint-Christophe-Vallon a été mis à jour le 2025-10-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)