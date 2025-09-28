Bourse Philatélique, cartes postales et multi-collections Salle André Lejeune Guéret

Salle André Lejeune Esplanade F.Mitterrand Guéret Creuse

Tarif : – –

Le groupe philatélique creusois organise sa bourse aux timbres, fèves, cartes de téléphone, capsules de champagne, vieux papiers… .

Salle André Lejeune Esplanade F.Mitterrand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 29 11 49 gerardbatard@orange.fr

