Bourse puériculture APEL Notre-Dame Salle Jean Moulin Bannalec

Bourse puériculture APEL Notre-Dame dimanche 26 octobre 2025.
Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec Finistère
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 13:00:00
2025-10-26
L’APEL de l’école Notre-Dame de Bannalec a le plaisir d’organiser une bourse puériculture dédiée aux jeux, vêtements et articles de puériculture pour les enfants de 0 à 16 ans.
Vente de vêtements et jouets pour enfants
Buvette et gâteaux sur place pour une pause gourmande .
Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 04 12 14 71
