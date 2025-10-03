Bourse puériculture Champagnole
Bourse puériculture
Oppidum Champagnole Jura
Tarif : – –
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-04
2025-10-03
Petits et gros matériels de puériculture, vêtements de 0 à 14 ans, gros jouets et jouets d’éveil de bébé, paires de chaussures…
Dépôt des articles
mercredi 01/10 14h- 18h30
jeudi 02/10 9h 18h30
vendredi 03/10 9h- 14h
Vente tout public
vendredi 03/10 19h 21h
samedi 04/10 9h 15h .
Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 81 01 22
