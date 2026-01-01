Bourse Puériculture & enfants Arsac

Bourse Puériculture & enfants

Salle Socio Culturelle Arsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

2026-01-31

Motivés pour trier et vider les placards de vos enfants ?

Besoin de préparer l’arrivée de bébé ?

Venez dénicher de bonnes affaires à la bourse spéciale Puériculture/Enfants.

C’est l’occasion de renouveler la garde-robe de vos bout ’chou et de pouvoir s’équiper lors d’un heureux évènement.

Sont acceptés les vêtements toutes saisons de 0 à 16 ans, les chaussures jusqu’au 35, le matériel de puériculture, les jeux éducatifs de 0 à 3 ans (le tout en parfait état).

Salle Socio Culturelle

Dépôt Vendredi 30 Janvier 2026 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

Vente Samedi 31 Janvier 2026 de 9h00 à 17h30.

Retrait Dimanche 01 Février 2026 de 9h00 à 11h00.

Dépôt d’une liste de 30 articles par famille Cotisation 2,50€ & 16% sur les ventes. .

Salle Socio Culturelle Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 07 94 49 arsac.bourseco@gmail.com

