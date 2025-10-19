Bourse puériculture et affaires d’enfants Salle Robert Schuman Rohrbach-lès-Bitche

Salle Robert Schuman Rue des sports Rohrbach-lès-Bitche Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

Bourse puériculture et affaires d’enfants de 0 à 16 ans, jeux, livres et vêtements de grossesse…

Les affaires sont triés selon la taille, le genre et la catégorie afin de faciliter vos recherches.

Une caisse centrale avant la sortie et CB accepté.Tout public

Salle Robert Schuman Rue des sports Rohrbach-lès-Bitche 57410 Moselle Grand Est +33 6 85 86 36 14

English :

Nursery and children’s items from 0 to 16 years old, games, books and maternity clothes…

Items are sorted by size, type and category to make your search easier.

Central checkout before check-out and credit cards accepted.

German :

Börse für Kinderpflege und Kindersachen von 0 bis 16 Jahren, Spiele, Bücher und Schwangerschaftskleidung…

Die Sachen werden nach Größe, Geschlecht und Kategorie sortiert, um Ihnen die Suche zu erleichtern.

Eine zentrale Kasse vor dem Ausgang und CB akzeptiert.

Italiano :

Articoli per l’infanzia e per bambini da 0 a 16 anni, giochi, libri e vestiti premaman…

Gli articoli sono ordinati per taglia, tipo e categoria per facilitare la ricerca di ciò che si sta cercando.

Una cassa centrale prima del check-out e CB accettati.

Espanol :

Artículos de puericultura y para niños de 0 a 16 años, juegos, libros y ropa premamá…

Los artículos están clasificados por talla, tipo y categoría para que le resulte más fácil encontrar lo que busca.

Una caja central antes de la salida y CB aceptada.

