Bourse puériculture et chasse aux oeufs

19 rue Principale Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 14:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Envie de passer un moment magique en famille ?

Rires, chocolat, bonnes affaires et animations au programme !

Rejoins-nous pour une journée pleine de bonne humeur avec

une grande chasse aux œufs une bourse puériculture pleine de trésors des animations pour les enfants de quoi se régaler sur place

Que tu viennes pour chasser les œufs, faire de bonnes trouvailles… ou simplement profiter d’un moment convivial en famille — tout le monde est le bienvenu .

19 rue Principale Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 43 13 00 aec.bourgeois@orange.fr

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English :

L’événement Bourse puériculture et chasse aux oeufs Friesenheim a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Ried