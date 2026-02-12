Bourse Puériculture Flavin
Bourse Puériculture Flavin dimanche 22 mars 2026.
Bourse Puériculture
Flavin Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
La table, pour les exposants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
9h à 12h30 Salle Polyvalente. Organisé par Familles Rurales de Flavin. Exposant 8€ la table (inscriptions par mail famillesurales.flavin@orange.fr ou sur place en face la pharmacie de 10h30 à 12h le 21/02). Buvette sur place.
8 .
Flavin 12450 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9am to 12:30pm Salle Polyvalente. Organized by Familles Rurales de Flavin. Exhibitors 8? per table (registration by e-mail famillesurales.flavin@orange.fr or on site opposite the chemist’s from 10.30am to 12pm on 21/02). Refreshments on site.
L’événement Bourse Puériculture Flavin a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)