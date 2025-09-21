Bourse puériculture Fouchy

Bourse puériculture Fouchy dimanche 21 septembre 2025.

Bourse puériculture

20 rue Principale Fouchy Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Vous aimez chiner ? Ne manquez pas cette bourse où vous pourrez retrouver des articles destinés aux plus jeunes jouets, vêtements, puériculture, livres …

Réservation possible de la table en intérieur ou de la table en extérieur. .

20 rue Principale Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 22 76 94 boursefouchy@gmail.com

L’événement Bourse puériculture Fouchy a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé