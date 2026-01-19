Bourse Puériculture Espace Jeux et Loisirs Grosbliederstroff

Bourse Puériculture

Espace Jeux et Loisirs 3 rue des Fermes Grosbliederstroff Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 08:00:00

fin : 2026-03-08 16:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Organisée par l’APE Les Blitzsarre.

L’Association des Parents d’élèves (APE) a le plaisir de vous annoncer la mise en place d’une bourses puériculture.

Cet événement est l’occasion idéale pour

– Donner une seconde vie aux objets.

– Faire de bonnes affaires à petits prix.

– Contribuer à un projet solidaire et écologique.

– Soutenir les actions de l’association au profit des élèves.

Buvette et vente de gâteaux toute au long de la journée.

Nous comptons sur votre participation et votre aide pour faire de cette journée un moment convivial et solidaire !

Pour toute information ou pour vous inscrire comme exposant(e), contacter l’association.Tout public

Espace Jeux et Loisirs 3 rue des Fermes Grosbliederstroff 57520 Moselle Grand Est +33 6 87 30 10 38 ape.lesblitzsarre@gmail.com

English :

Organized by APE Les Blitzsarre.

The Parents’ Association (APE) is pleased to announce the organization of a childcare market.

This event is the ideal opportunity to

– Give objects a second life.

– Bargain at low prices.

– Contribute to a solidarity and ecological project.

– Support the association’s work on behalf of students.

Refreshments and cake sales throughout the day.

We’re counting on your participation and your help to make this a day of conviviality and solidarity!

For further information or to register as an exhibitor, please contact the association.

L’événement Bourse Puériculture Grosbliederstroff a été mis à jour le 2026-01-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES