Bourse puériculture, jouets et puces des couturières Gymnase de la Barollière Lunéville

Vous êtes un parent, un grand-parent, un passionné de loisirs créatifs ou simplement un amateur de bonnes affaires ? Ne manquez pas cet événement du Centre social et culturel Les Epis ! Ouverture au public de 9h à 16h. Buvette et restauration sur place

Contact (pour les futurs exposants): 03 83 74 37 70 et animation.globale@lesepis.frTout public

English :

Are you a parent, grandparent, hobby enthusiast or simply a bargain-lover? Don’t miss this event organized by the Centre social et culturel Les Epis! Open to the public from 9 a.m. to 4 p.m. Refreshments and catering on site

Contact (for future exhibitors): 03 83 74 37 70 and animation.globale@lesepis.fr

German :

Sind Sie ein Elternteil, ein Großelternteil, ein Liebhaber von kreativen Hobbys oder einfach nur ein Schnäppchenjäger? Verpassen Sie nicht diese Veranstaltung des Sozial- und Kulturzentrums Les Epis! Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit von 9 bis 16 Uhr. Erfrischungsgetränke und Speisen vor Ort

Kontakt (für zukünftige Aussteller): 03 83 74 37 70 und animation.globale@lesepis.fr

Italiano :

Siete genitori, nonni, appassionati di hobby o semplicemente cacciatori di occasioni? Non perdetevi questo evento organizzato dal centro sociale e culturale Les Epis! Aperto al pubblico dalle 9.00 alle 16.00. Rinfreschi e cibo in loco

Contatti (per i futuri espositori): 03 83 74 37 70 e animation.globale@lesepis.fr

Espanol :

¿Es usted padre, abuelo, aficionado o simplemente un cazador de gangas? No se pierda este evento organizado por el centro social y cultural Les Epis Abierto al público de 9.00 a 16.00 horas. Refrescos y comida in situ

Contacto (para futuros expositores): 03 83 74 37 70 y animation.globale@lesepis.fr

